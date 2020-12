Levenslang geëist voor moord op CDU-politicus Walter Lübcke

Tegen de hoofdverdachte van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke is een levenslange gevangenisstraf geëist. Het Duitse Openbaar Ministerie acht bewezen dat Lübcke is vermoord door Stephan Ernst. Volgens de hoofdofficier van justitie gaat het om een rechts-extremistische aanslag. Daarmee wordt voor Ernst een vervroegde vrijlating na 15 jaar onwaarschijnlijk.

Ernst heeft al bekentenissen afgelegd. Daarin heeft de neonazi onder meer toegegeven dat hij Lübcke heeft doodgeschoten vanwege zijn politieke ideeën. De CDU-politicus werd in juni vorig jaar 's avonds nabij zijn huis in Kassel vermoord.

Volgens Ernst was medeverdachte Markus H. ook bij de moord aanwezig, maar daar gaat het Duitse OM niet in mee. Wel is de hoofdofficier ervan overtuigd dat H. medeplichtig is. Tegen hem is een celstraf van negen jaar en acht maanden geëist.

Tweede moordpoging

Stephan Ernst wordt ook beschuldigd van poging tot moord op een vluchteling. In 2016 zou hij geprobeerd hebben een Iraakse man te doden met een mes. De Irakees overleefde dat. Ernst ontkent dat hij betrokken was bij deze aanslag.

De strafzaak tegen hem gaat na de jaarwisseling verder. Dan komt onder meer de verdediging van Ernst aan het woord en de familie van Lübcke. De uitspraak wordt eind januari verwacht.