Neonazi geeft moord op politicus Lübcke opnieuw toe

De hoofdverdachte van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke heeft toegegeven dat hij het fatale schot loste. "Ik heb geschoten", zei de advocaat van neonazi Stephan Ernst namens zijn cliënt in de rechtszaal in Frankfurt.

Ernst (46) had al een volledige bekentenis afgelegd, niet lang na zijn arrestatie in juni vorig jaar. Hij vertelde dat hij Lübckes adres had opgezocht, plannen had gesmeed om hem vanwege zijn politieke ideeën te doden en hem uiteindelijk op 2 juni had vermoord. Op advies van zijn advocaat trok hij die verklaring weer in en beschuldigde zijn medeverdachte Markus H.

In de rechtszaal zei Ernst vanmorgen spijt te hebben van zijn "laffe en wrede" daad. "Wat wij gedaan hebben, was fout. Niemand zou hoeven sterven omdat hij een andere mening heeft."

Doelwit van extreemrechts

De moord op CDU'er Lübcke schokte Duitsland. Hij werd 's avonds op het terras van zijn huis in de buurt van Kassel van dichtbij doodgeschoten. Het was de eerste politieke moord uit extreemrechtse hoek in de Bondsrepubliek.

Lübcke werd sinds 2015 in die kringen gehaat omdat hij voorstander was van een ruimhartig vluchtelingenbeleid. Hij zei toen op een informatiebijeenkomst over een opvang dat in Duitsland bepaalde waarden belangrijk zijn en dat het eenieder die deze waarden niet onderschrijft vrij staat om het land te verlaten.