Moordverdachte politicus Lübcke trekt bekentenis in

De man die vastzit voor de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke heeft zijn bekentenis ingetrokken. Onduidelijk is waarom hij dat heeft gedaan. Zijn advocaat wil de zaak niet toelichten aan Duitse media.

De rechts-extremist Stephan E. werd medio juni opgepakt voor de moord op CDU-politicus Lübcke, twee weken eerder. Hij verklaarde dat hij Lübcke had doodgeschoten uit woede over diens ruimhartige houding tegenover vreemdelingen.

Het is de vraag of de intrekking van de bekentenis veel zal uitmaken voor de strafzaak tegen E. Bronnen bij het onderzoek zeggen tegen de omroep SWR dat de oorspronkelijke verklaring veel daderinformatie bevatte. Verder is er dna-bewijs tegen E.

De 45-jarige verdachte is een bekende van de politie uit het rechts-extremistische circuit. Hij is meermaals veroordeeld.