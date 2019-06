CDU-politicus Lübcke overleden onder verdachte omstandigheden

De Duitse CDU-politicus en regionaal bestuurder Walter Lübcke (65) is overleden. Een officiële doodsoorzaak is nog niet gegeven, maar Duitse media melden dat Lübcke dood is aangetroffen in de tuin van zijn woning met een schotwond aan zijn hoofd. Er zou geen wapen zijn gevonden. Dat kan erop wijzen dat Lübcke door iemand is gedood. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in, maar wil verder nog geen commentaar geven.

Walter Lübcke stond in 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, even volop in de belangstelling. Op een discussieavond in Lohfelden over de opvang van vluchtelingen had hij gezegd dat Duitsland zijn christelijke waarden moet naleven en vluchtelingen moet opnemen, hoe moeilijk dat soms ook is. Tegen mensen in de zaal die hem onderbraken door "Scheiss Staat" te roepen, zei hij: wie deze waarden afwijst, staat het vrij om Duitsland te verlaten.

'Wir schaffen das'

Lübcke sloot met zijn opmerkingen aan bij bondskanselier Merkel. Zij had op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis gezegd dat Duitsland de opvang tot een goed einde zou brengen: "Wir schaffen das."

In de eerste reacties op zijn dood wordt Lübcke geprezen als een geliefde en zeer toegankelijke politicus en een bruggenbouwer. Hij was de afgelopen tien jaar regeringspresident in de regio Kassel.