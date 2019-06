Rechts-extremistische verdachte bekent politieke moord op Lübcke

De verdachte van de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke heeft een bekentenis afgelegd. Dat heeft de Duitse procureur-generaal Peter Frank laten weten aan het comité Binnenlandse Zaken van de Bondsdag.

Verdachte Stephan E. beweert dat hij alleen heeft gehandeld. Naar zijn zeggen zijn er geen medeplichtigen en heeft hij ook niemand van tevoren van zijn plannen op de hoogte gebracht.

E. beweert dat hij Lübcke heeft gedood uit verontwaardiging over zijn uitlatingen over de vreemdelingenpolitiek in 2015. Lübcke toonde zich in het eerste jaar van de vluchtelingencrisis een uitgesproken voorstander van een ruimhartige behandeling van vluchtelingen.

Moordwapen

De regionale politicus Lübcke werd in de nacht van 2 juni met een schotwond in het hoofd op het terras van zijn huis bij Kassel gevonden. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Hij was vanwege zijn houding ten opzichte van vluchtelingen al meermalen bedreigd. Met name zijn uitspraak dat het verwelkomen van vluchtelingen hoort bij de Duitse waarden en dat wie deze waarden niet deelt Duitsland kon verlaten, werd hem kwalijk genomen.

Volgens Frank is er bij Stephan E. veel bewijsmateriaal in beslag genomen, maar is het moordwapen niet gevonden. E. zwijgt daarover ook.

De Duitse justitie onderzoekt zijn contacten met Combat 18, de gewapende tak van het neonazi-netwerk 'Bloed en Eer'. De 45-jarige E. is een bekende van de politie uit het rechts-extremistische circuit. Hij heeft een lang strafblad, maar zou al tien jaar niet meer intensief zijn gevolgd.