Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan rellen in Nederland

Buitenlandse media hebben de rellen van gisteren in Nederland ook opgepikt. Kranten, omroepen en persbureaus besteden uitgebreid aandacht aan de ongeregeldheden en (politieke) reacties daarop.

De Duitse krant Bild kopt met "burgeroorlog" boven een lang artikel waarin een uitputtend overzicht wordt gegeven van alle plaatsen waar rellen waren, geïllustreerd met veel foto's. De krant refereert met de kop aan een uitspraak van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. "We zijn op deze manier op weg naar burgeroorlog", was diens reactie gisteravond op de rellen in zijn stad.