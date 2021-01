Zorgen over nieuwe coronavarianten; wat betekent dit voor werking van vaccins?

Maar Zuid-Afrikaanse onderzoekers stelden deze week vast dat de natuurlijke antistoffen van mensen die eerder corona hebben gehad, er waarschijnlijk niet voor zorgen dat je niet met de Zuid-Afrikaanse variant besmet kunt worden. Als ons eigen immuunsysteem niet de juiste antistoffen aanmaakt om de Zuid-Afrikaanse variant te herkennen, is de vraag of de vaccins dat wel doen.

Pfizer onderzoekt dat nu met bloed van gevaccineerde personen in het lab. Binnenkort gebeurt dat ook met de Braziliaanse variant, zegt Pfizer.

2. Wat als een vaccin niet effectief blijkt te zijn?

Het kan zijn dat uit onderzoek blijkt dat de vaccins minder goed werken tegen bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse variant, maar dat betekent nog niet dat ze helemaal niet werken, zegt Jan Willem de Heer: "Het bestaande vaccin grijpt aan op verschillende plekken op het spike-eiwit."

Mogelijk beschermen de bestaande vaccins niet tegen het krijgen van een infectie met de Zuid-Afrikaanse variant, maar voorkomen ze wel dat je ernstig ziek wordt. Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van het UMCG: "Het in vitro labonderzoek kijkt maar naar zo'n 10 procent van alle antilichamen, de zogeheten neutraliserende antilichamen. Andere antistoffen zijn niet op die manier te meten, maar helpen wel bij bescherming tegen het virus."

Als uit het onderzoek van de farmaceuten in het lab zou blijken dat de neutraliserende antilichamen de Zuid-Afrikaanse variant niet helemaal uitschakelen, betekent het nog niet gelijk dat er een aangepast vaccin nodig is. Huckriede: "Bij griepvaccins weten we hoeveel neutraliserende antistoffen we in vitro moeten meten om te kunnen schatten of een vaccin nog effectief is. Voor het coronavirus weten we dat nog niet."

3. Hoe snel kan een vaccin worden aangepast?

Volgens farmaceuten en deskundigen kan dat relatief snel, zeker in het geval van de mRNA-vaccins waar onder meer Pfizer en Moderna gebruik van maken. "De reden om te kiezen voor deze techniek is omdat het flexibel is", zegt Jan Willem de Heer.

mRNA-vaccins zorgen er met een stukje genetisch materiaal voor dat je lichaam een deel van het spike-eiwit van het coronavirus zelf aanmaakt en vervolgens antistoffen produceert tegen dat spike-eiwit. Een aanpassing in het vaccin vergt daarom slechts een verandering in de genetische code die aanzet tot het maken van het spike-eiwit, zegt Anke Huckriede: "Dat kan je in theorie in uren voor elkaar hebben."

Vervolgens moet het natuurlijk nog op grote schaal geproduceerd worden, maar voor die tijd komt er ook weer een bureaucratisch proces op gang. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal er zeker om nieuwe data van farmaceuten gevraagd worden als er eventueel een vaccin aangepast moet worden. Welke data precies hangt af van de hoeveelheid wijzigingen in het spike-eiwit en "de mogelijke effecten hiervan op het vaccin", aldus het CBG.

Op dit moment gaat men ervan uit dat niet de complete procedure weer opnieuw gedaan moet worden, zegt het CBG op basis van kennis die er is over hoe vaccins werken. Dataverzameling over de werking van de aangepaste vaccins kan "hoogstwaarschijnlijk in klinische studies gedaan worden die vele male kleiner zijn dan de studies die nodig waren voor goedkeuring." Daarmee moet de procedure "weken duren, geen maanden."

