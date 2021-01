Avondklok of niet? Kamer wil mogelijk latere aanvangstijd

"Niemand wil een avondklok. Niemand staat er bij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet." Dat zei demissionair minister-president Rutte gisteren bij de persconferentie waar hij het voornemen om zo'n avondklok wel in te stellen toelichtte. Volgens Rutte "moeten we ons nog één keer schrap zetten, nu alle deskundigen waarschuwen voor een derde golf". Met de huidige besmettingscijfers en opkomst van de Britse variant is het kabinet dus overtuigd van de noodzaak. Of de Kamer dat ook is, moet vandaag blijken.

Het kabinet pleit voor een avondklok, maar wel samen met het nog verder terugbrengen van het bezoek aan huis - naar maximaal 1 persoon - en het stopzetten van vluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. De zorgen om virusmutaties uit die laatste twee gebieden zijn groot, zei RIVM-baas Van Dissel gisteren in een briefing in de Kamer. Omdat het lijkt of die aan het immuunsysteem kunnen ontsnappen, en het dus maar de vraag is of antistoffen of een vaccin bij die varianten wel werkt. Van Dissel sprak van een "donkere wolk die op ons af komt".

Donkere wolk

Het is de vraag of de Kamer die wolk ook zo ziet en redenen genoeg ziet om in te stemmen met een avondklok. De Tweede Kamer sprak zich in november, in een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, nog uit tegen de invoering van een avondklok.