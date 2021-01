Avondklok en minder visite, dit zijn de maatregelen

Uitzonderingen

Als de avondklok zaterdag of zondag wordt ingevoerd, dan geldt die voor iedereen behalve voor mensen die onderweg zijn van en naar een vitaal beroep, zoals zorgpersoneel en politieagenten. Zij hebben een brief nodig van hun werkgever om dit aan te kunnen tonen.

Werkgevers hebben de komende dagen om voorbereidingen te treffen. Op de website rijksoverheid.nl komen modelverklaringen te staan die werkgevers kunnen invullen voor hun personeel. Op deze site staan overigens alle maatregelen verder uitgewerkt.

Mantelzorgers die tijdens de avondklok zorg verlenen die niet kan wachten, mogen hiervoor op pad. Ze moeten dan wel een verklaring voor noodzakelijke mantelzorg bij zich hebben, die is te vinden op mantelzorg.nl, de website van de vereniging.

Verder worden er uitzonderingen gemaakt bij calamiteiten, bij mensen die medische hulp verlenen aan mens of dier, voor mensen die in verband met een noodzakelijke reis onderweg zijn van of naar het buitenland, als je onderweg bent naar een uitvaart of in verband met een oproep van een rechter of officier van justitie. Dit moet je wel kunnen aantonen.

Ook krijg je een vrijbrief in het geval van een al gepland examen in het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs. En ook voor gasten in een avondprogramma dat live wordt uitgezonden worden uitzonderingen gemaakt.

Hondeigenaren mogen nog wel naar buiten om in hun eentje hun huisdier aangelijnd uit te laten. Hardlopen is niet toegestaan tijdens de avondklok.

Supermarkten en afhaallocaties van horeca moeten de deuren sluiten rond 20.15 uur. Bezorgers van maaltijden mogen wel eten rondbrengen, mits ze een verklaring van hun werkgever kunnen laten zien.