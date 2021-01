Kamer stelt debat over avondklok uit naar morgen

De Tweede Kamer debatteert niet meer vandaag over de avondklok die het kabinet wil. Omdat het kabinetsoverleg vanmorgen uitliep, vinden de Kamerleden dat er te weinig voorbereidingstijd is.

Om het hele voorstel voor strengere coronamaatregelen goed te kunnen bestuderen, is het debat uitgesteld naar morgen. "We moeten er zorgvuldig de tijd voor nemen", zei Steven van Weyenberg (D66). Er is vandaag nog wel een technische briefing, waarin de Kamer wordt bijgepraat door Jaap van Dissel van het RIVM.

Omdat er vandaag niet meer over wordt gedebatteerd kan de avondklok niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was van het kabinet, op vrijdagavond ingaan. Als de Kamer morgen instemt met de maatregel, hoopt het kabinet dat die zaterdag- of zondagavond van kracht kan zijn.

Alleen met steun van Kamer

Het kabinet wil een ingrijpende maatregel als een avondklok alleen invoeren met steun van de Tweede Kamer. Tot nu toe waren veel partijen niet enthousiast. Vorige maand werd er nog een motie aangenomen tegen de avondklok.

Ook de coalitie was verdeeld. Met name D66 vond dat er eerst echt duidelijk moest zijn dat het middel effect heeft op de besmettingscijfers. Hoe de verhoudingen nu liggen, moet in het Kamerdebat duidelijk worden. Dat begint morgen om 10.15 uur.