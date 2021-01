Rutte doet smeekbede aan Kamer om avondklok niet te blokkeren

Hij wees op de cijfers en beelden uit Groot-Brittannië en Ierland, waar het aantal besmettingen explosief stijgt door de Britse variant van het virus, met desastreuze gevolgen voor de zorg. Die veel besmettelijkere Britse variant zal ook in Nederland de overhand krijgen, zo is de verwachting van het kabinet. Daarom wordt de avondklok toch overwogen. Rutte wil er volgende week op terugkomen, als het spoedadvies van het OMT binnen is.

Disproportioneel

In het Kamerdebat maakten PVV, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SGP duidelijk dat ze niet blij mee zijn met de mogelijke avondklok. Volgens PVV-leider Wilders kan het misschien tot meer gevoel van urgentie leiden onder de bevolking. "Maar daarvoor is dit middel disproportioneel."

"Ik zeg tegen het kabinet: nu niet doen", zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten over de avondklok. Hij denkt dat die niet te handhaven is omdat politie en boa's het al veel te druk hebben. Alleen als er sprake is van 'Londense toestanden' waar de ziekenhuizen inmiddels vol liggen met corona-patiënten, wil D66 de mogelijkheid overwegen.