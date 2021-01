Ruim 50.000 gestrande Nederlanders vorig jaar gerepatrieerd

Het aantal klantencontacten via het noodnummer verdubbelde bijna tot 940.000. "Daardoor hebben we zeker in maart flink moeten opschalen", zegt de woordvoerder. Dat was de maand waarin een groot deel van het internationale vliegverkeer stil kwam te liggen en landen op slot gingen.

'In de steek gelaten'

In interviews met gestrande Nederlanders was regelmatig felle kritiek te lezen op het ministerie. "Ik voel me behoorlijk in de steek gelaten", zei een in Ecuador gestrande vrouw. "Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet niks voor je."

De woordvoerder benadrukt dat medewerkers het ongekend druk hadden met alle telefoontjes. Ze begrijpt ook dat het frustrerend is voor bellers in nood als een vraag niet direct beantwoord kan worden. "Vaak ligt het verwachtingspatroon te hoog en kost het gewoon wat tijd. Uiteindelijk is het gelukt om iedereen die vastzat te repatriëren."

Reisadviezen

Er was ook geregeld kritiek op de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Mensen vonden die verwarrend of tegenstrijdig met bijvoorbeeld de adviezen in andere Europese landen. Maar uit de cijfers van het ministerie wordt een ding duidelijk: de reisadviezen werden massaal geraadpleegd op de BuZa-site. Ruim 89,5 miljoen keer in een jaar tijd - tegenover 3,25 miljoen in 2019.

Als gevolg van de pandemie zijn er behalve draconische stijgingen ook forse dalingen in cijfers te zien. Zo werden ruim de helft minder paspoorten uitgegeven als het jaar ervoor. En het aantal verwerkte visumaanvragen kelderde tot een derde van het aantal in 2019.

'Vaccinaties stemmen hoopvol'

Hoe de cijfers dit jaar uitpakken, valt met geen mogelijkheid te voorspellen, benadrukt minister Blok in het persbericht. "Gezondheid staat natuurlijk voorop. De start van de vaccinaties stemt hoopvol. Als overheid zijn we achter de schermen bezig om vorm te geven aan het antwoord op de vraag hoe we straks verantwoord en 'coronaproof' op vakantie kunnen."