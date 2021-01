Heel Europa vaccineert tegen corona: hoe ver zijn andere landen?

Denemarken

"In Denemarken verloopt het vaccinatieprogramma als een geoliede machine", vertelt correspondent Rolien Creton. "Zo'n drie procent van de Denen is al gevaccineerd, inclusief alle ouderen in verpleeghuizen. Zij kregen voorrang, net als de frontlinie in de ziekenzorg. De volgende groep is zijn ouderen boven de 85 jaar en ouderen die thuiszorg krijgen. Daarna is het de beurt aan de gehandicapten- en mantelzorg."

Denemarken kiest ervoor om alle vaccins zo snel mogelijk te gebruiken. "De periode tussen de eerste en tweede vaccinatie is opgerekt naar maximaal zes weken.", vertelt Creton. "Het Deense RIVM hoopt eind juni klaar te zijn met het vaccineren. En dus zijn de voorbereidingen voor onder meer het bekende Roskilde-Festival in volle gang, waarbij alle kaartjes zijn uitverkocht. De verwachting is dat er een vaccinatie-pas of sneltest wordt geëist."

Ook is het Deense ministerie van Gezondheidszaken druk met de voorbereidingen van een digitaal vaccinatie-paspoort.