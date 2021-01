Honderdduizenden vaccins liggen te wachten, waarom prikken we er niet op los?

Een andere manier om meer mensen te vaccineren met de nu beschikbare doses, is door de tweede dosis uit te stellen. In de tussentijd kunnen de gereserveerde doses worden ingezet als eerste prik. In het Verenigd Koninkrijk wordt dat al gedaan.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de EMA adviseren nu nog om de tweede prik niet uit te stellen; de werking van het vaccin bij meer tijd tussen de prikken is namelijk nog niet goed onderzocht. Het ministerie heeft wel de Gezondheidsraad gevraagd om te adviseren over het uitstellen van de tweede prik. Dit advies komt binnenkort.

Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie in Groningen, noemt het een gok om alle beschikbare dosis direct in te zetten. "Ik zou die gok nu niet willen nemen. "Het is nu niet verantwoord om die tweede dosis uit te stellen, we weten nog te weinig over de bescherming die alleen de eerste dosis geeft. Wacht liever zes weken om te zien of de farmaceuten hun leveringen daadwerkelijk op orde hebben dan kan je het alsnog besluiten."

Waarom kan het dan niet sneller?

Meer mensen prikken gaat dus nog niet. Een andere mogelijkheid om snel meer mensen te beschermen tegen het coronavirus is door het tempo van het vaccineren op te voeren.

Met de huidige snelheid duurt het nog wel even voordat de meest kwetsbare mensen zijn gevaccineerd. De eerste groep van 15.000 verpleeghuisbewoners krijgt deze week een eerste prik. Met de overige 140.000 bewoners wordt binnenkort gestart. Zij worden over een periode van drie weken geprikt, daarna volgen drie weken voor de tweede dosis.

Cees Hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde en lid van het OMT, vindt dat te verdedigen. Hij zei gisteren in het NOS Radio 1 Journaal dat verpleeghuizen "heel intensief" bezig zijn met de voorbereidingen. Er moet personeel worden getraind, de toestemming van de bewoners moet goed worden geregeld, en er moet per persoon worden gekeken of er geen risicofactoren zijn.

Ook bij het vaccineren van het personeel in de verpleeghuizen wordt de tijd genomen. De 200.000 medewerkers worden door de GGD verdeeld over drie weken opgeroepen voor een prik. Per dag worden er 300 tot 400 mensen geprikt. Daarna volgt een nieuwe ronde van drie weken voor de tweede prik.

Ook 's nachts prikken

Het Verenigd Koninkrijk overweegt om het anders te doen. Daar wordt een pilot gestart om ook 's nachts door te prikken. Hier gaat dat niet gebeuren; volgens de GGD en het RIVM staat de planning voor de huidige groepen vast zoals die nu is.

Dit is de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid: