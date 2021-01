Ook vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start

Nadat op 6 januari het eerste zorgpersoneel werd gevaccineerd, is vandaag de beurt aan een tweede groep: kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. In elf zorginstellingen worden vandaag de eerste prikken bij bewoners gezet.

Deze week krijgen naar alle waarschijnlijkheid 15.000 verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in instellingen een vaccinatie. In de weken daarna volgen grotere aantallen. Instellingen richten zelf priklocaties in.

In de aanvankelijke vaccinatieplannen stonden kwetsbare ouderen vooraan, en volgde verplegend personeel pas later. De Gezondheidsraad had geadviseerd om ouderen als eerste te vaccineren. Maar het kabinet veranderde van strategie: verpleeghuismedewerkers, medewerkers van de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging gingen voor.

Dat kwam onder meer doordat zorgprominenten zoals Ernst Kuipers en Diederik Gommers hadden aangedrongen om zorgpersoneel voorrang te geven. Maar er speelden ook een praktische overwegingen mee.

Het eerste vaccin dat werd goedgekeurd en gebruikt - dat van Pfizer/BioNTech - moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius bewaard worden. Dat leverde problemen met de logistiek op. Volgens het kabinet was het dan ook eenvoudiger om zorgmedewerkers naar een centrale priklocatie te laten komen.

Intensieve voorbereiding

Toch wordt er vandaag alsnog in zorginstellingen geprikt met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Aanvankelijk kon dat niet omdat de Pfizer-prikken niet vervoerd konden worden in kleine hoeveelheden. Het RIVM deed vervolgens opnieuw onderzoek naar een manier om dit wel te laten slagen. Uiteindelijk kwam er een oplossing: de grote ziekenhuizen herpakken dozen met 975 vaccins voor de verpleeghuizen in kleinere hoeveelheden.

Volgens Cees Hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team, zijn verpleeghuizen momenteel "heel intensief" bezig met de voorbereidingen op het vaccineren van bewoners. Dat houdt onder meer in dat een vaccinatieteam wordt opgezet en personeel getraind moet worden om het vaccin toe te dienen. Verder moet de toestemming van de bewoners goed worden geregeld, en moet per persoon worden gekeken of er geen risicofactoren zijn.

Meer handelingen

Bovendien vereist het klaarmaken en toedienen van dit vaccin meer handelingen dan het gereedmaken van bijvoorbeeld het griepvaccin, legt Hertogh uit op NPO Radio1. "Het nieuwe vaccin komt in een flacon en moet worden aangelengd. Daaruit moet de dosis worden opgezogen en in de spier worden gespoten." Het griepvaccin komt daarentegen kant-en-klaar binnen en moet onderhuids worden ingespoten.

Hertogh wijst erop dat het belangrijk is dat het tijdspad dat nu is uitgestippeld, wordt gehaald. "Vanwege de Britse variant moeten de kwetsbaren voor maart gevaccineerd zijn. De verwachting is dat die variant het namelijk overneemt en dan voor een oplopend aantal besmettingen gaat zorgen."