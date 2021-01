Oud-werkgeversvoorman Hans de Boer overleden: 'Nederland verliest een markante man'

Waar hij juist trots op was, is zijn bijdrage aan het pensioenakkoord. Na tien jaar moeizame onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en de overheid lag er vorig jaar eindelijk een akkoord om het pensioenstelsel aan te passen.

Het oude systeem was niet meer houdbaar, vond ook De Boer. "Ouderen zeggen: ik heb mijn hele leven betaald, ik word de hele tijd gekort. Werkgevers en werknemers zeggen: we moeten een steeds groter stuk in die pot leggen. Anderhalve dag van de vijf dagen werken doe ik voor mijn oude dag. Dat kan zo niet langer. En dat is de verandering die we door willen voeren."

Ook steunde De Boer namens de werkgevers uiteindelijk de invoering van een vrouwenquotum, om bedrijven te dwingen meer vrouwen aan te nemen in de top. Eerder was hij daar nog tegen, en noemde hij een quotum een zwaktebod. Bedrijven zouden zelf actie moeten ondernemen om meer vrouwen te benoemen. Daar kwam hij dus op terug.

"Ik denk dat wij in Nederland toch nog te traditioneel en te elitair, mannelijk denken in dit soort benoemingen", zo lichtte hij zijn veranderde standpunt toe. "Ik ben zelf een man. Ik zie het om me heen: je zoekt toch in the old boys network."

Afscheid

Op Prinsjesdag 2020 legde hij na meer dan zes jaar de voorzittershamer neer. Vanwege de coronacrisis was dat iets later dan gepland. Hij werd opgevolgd door Ingrid Thijssen.