Oud-voorzitter VNO-NCW Hans de Boer (66) onverwacht overleden

Oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie in samenspraak met zijn familie laten weten.

De Boer werd donderdag getroffen door een zware hersenbloeding. Hij overleed vannacht op 66-jarige leeftijd. Hij was gisteren jarig.

De Boer was tot september vorig jaar voorzitter van VNO-NCW. Bij zijn afscheid benoemde de koning hem tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote inzet voor ondernemers, zijn voortdurende inspanningen om Nederland ook internationaal op de kaart te zetten en de vele maatschappelijke nevenactiviteiten gedurende zijn leven.

Rechtdoorzee

Hij stond bekend om zijn provocatieve karakter en hij gold als rechtdoorzee. Zo zei hij in een interview: "Ik kom uit Friesland, en Friesland levert weinig diplomaten."

VNO-NCW-directeur Cees Oudshoorn laat in een schriftelijke reactie weten dat "onze gedachten bij de vrouw en kinderen van De Boer te zijn". "Wij wensen hen alle sterkte toe in deze emotionele en zware tijd. Het plotselinge overlijden van Hans is een diepe schok voor de organisatie van VNO-NCW en MKB-Nederland."

"Hans was een geliefde voorzitter, een uniek mens, ontwapenend, oprecht én uitgesproken en zeer bij ons betrokken. Met zijn scherpe geest, intelligentie en ongedwongen stijl in de omgang met mensen was hij een groot voorbeeld voor ons allen. Het was een voorrecht en enorm plezier met hem te mogen samenwerken", schrijft Oudshoorn.

Aimabele onderhandelaar

De Boer deed meer dan eens een uitspraak op het scherpst van de snede. Zo baarde hij opzien met zijn uitspraak dat mensen met een uitkering 'labbekakken' zijn die maar beter asperges moeten gaan steken.

Hij stond tegelijk ook bekend als een aimabele onderhandelaar, die veel voor elkaar kreeg. Zo speelde hij een rol bij de totstandkoming van het pensioenakkoord met de vakbond, onder leiding van minister Koolmees: "Hij heeft ongekend hard gewerkt", zei zijn opvolger Ingrid Thijssen daarover vorig jaar. Ook stond hij mede aan de wieg van de huidige coronasteunmaatregelen.

"Met grote droevenis heb ik vernomen dat Hans de Boer is overleden. Een dierbare vriend met een echt ondernemershart, die zich vol overgave en energie inzette voor het Nederlandse bedrijfsleven", twittert premier Rutte.