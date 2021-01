Er ontstaan barsten in de Republikeinse verdedigingsmuur rond Trump

Lexington in de staat Missouri was eens het toneel van een beroemde veldslag in de Amerikaanse burgeroorlog. Anno 2021 vindt er een nieuwe slag plaats in dit conservatieve heartland. Een slag om de ziel van de Republikeinse partij. Die strijd is nu in alle hevigheid losgebarsten na de bestorming van het Capitool.

De Republikeinse senator Josh Hawley, die opgroeide in Lexington, staat centraal in dit gevecht. Hij leidde vorige week in de Senaat het verzet tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Net als Trump herhaalde hij de ongefundeerde beschuldigingen dat de Democraten de verkiezingen gestolen hebben en riep hij het Congres op de kiezersfraude aan te pakken. Ook na de bestorming van het Capitool bleef hij vasthouden aan deze leugen.

Vooral dat laatste zette kwaad bloed, ook bij zijn eigen partij. Partijprominenten in zijn thuisstaat noemden hem een "belediging voor Missouri". De Republikeinse oud-senator John Danforth, die jarenlang een mentor was van Hawley, heeft nu diepe spijt dat hij zijn opvolger geholpen heeft de Senaatszetel in Missouri te veroveren. "Het was de grootste fout van mijn leven."