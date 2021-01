EU bevriest miljoenensteun aan Ethiopië, 'premier moet zijn Nobelprijs eer aan doen'

De Europese Unie eist dat de Ethiopische regering hulporganisaties toegang geeft tot de noordelijke regio Tigray, waar miljoenen mensen hun huis zijn ontvlucht vanwege gevechten tussen het Ethiopische leger en rebellen. Zolang die toegang niet wordt verleend, schort de EU zo'n 88 miljoen euro steun aan het land op, heeft buitenlandchef Josep Borrell laten weten.

De EU had geld toegezegd voor onder meer het opvangen van vluchtelingen in Ethiopië. In een blog schrijft Borrell dat de Ethiopische premier Abiy Ahmed nu "de Nobelprijs voor de Vrede die hij in 2019 heeft ontvangen eer aan moet doen " en alles in het werk moet stellen om het conflict in Tigray te beëindigen.

De situatie in de noordelijke regio escaleerde begin november, toen premier Abiy militairen afstuurde op de rebellen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF), die vlak daarvoor een legerbasis zouden hebben aangevallen. De gevechten die daarop volgden hebben aan duizenden mensen het leven gekost. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht, van wie meer dan 50.000 de grens met buurland Sudan overstaken.

Gevechten gaan door

Eind november zei de Ethiopische regering dat de opstandelingen waren verslagen, maar volgens de Verenigde Naties zijn er aanwijzingen dat de gevechten in verschillende delen van Tigray nog altijd doorgaan.

Een week geleden rapporteerde de VN dat bijna 2,5 miljoen mensen in het gebied onder meer voedselhulp nodig hebben. Ondanks een afspraak met de Ethiopische regering over toegang tot vluchtelingen in Tigray, is het volgens de VN nog altijd niet mogelijk om noodhulp te bieden in een aantal vluchtelingenkampen die grenzen aan Eritrea.