Ethiopië stuurt militairen naar opstandige regio Tigray

Premier Abiy van Ethiopië heeft het leger opdracht gegeven op te trekken naar de regio Tigray. Hij zegt dat de regionale regering daar achter een aanval zit die vannacht werd gepleegd op een legerbasis. Daarmee is "de laatste rode lijn" overschreden, zei Abiy in een tv-toespraak

Een woordvoerder van de premier zei tegen persbureau Reuters dat er al wordt gevochten. Ook heeft de regering voor Tigray de noodtoestand uitgeroepen voor een periode van een half jaar.

Burgeroorlog

Kenners van de regio waarschuwen dat dit het begin kan zijn van een burgeroorlog met gevolgen in andere landen, zoals Sudan en Somalië. De VS roept op om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen.

Bij de aanval van strijders van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) op een basis in de stad Mek'ele zijn meerdere "martelaren" omgekomen, zei Abiy. Ook bij de stad Dansha zouden regeringstroepen zijn aangevallen. Volgens Abiy hoopte de TPLF bij de aanvallen artilleriegeschut buit te maken. Het is onduidelijk of dat is gelukt.

Nobelprijs voor de Vrede

Tigray ligt in het noorden van Ethiopië en grenst aan Eritrea, het land waar Abiy in 2018 na een jarenlange oorlog vrede mee sloot. Het leverde hem de Nobelprijs voor de Vrede op. Abiy was dat jaar ook aan de macht gekomen. Daarvoor was de TPLF meer dan 25 jaar de dominante partij in de Ethiopische politiek.

Abiy voerde hervormingen door. Hij ontsloeg mensen en richtte een politieke partij op waar de TPLF zich niet bij aansloot.

De spanningen tussen Tigray en de regering in Addis Abeba liepen daarna op. De TPLF beschouwt het regeringsleger als een bezettingsmacht en zou de afgelopen weken strijders hebben bewapend.

Invasie

In een reactie op het besluit van Abiy zeggen de machthebbers in Tigray dat de "invasie" bedoeld is om de bevolking te onderwerpen. Federale troepen mogen zich in Tigray niet meer verplaatsen. Het luchtruim is dicht, telefoons en internet werken niet meer.

In Ethiopië zouden in augustus verkiezingen worden gehouden, maar die zijn vanwege de coronapandemie uitgesteld. De TPLF was tegen uitstel. In Tigray gingen de verkiezingen wel door.

Ethiopië telt 110 miljoen inwoners. In Tigray wonen zo'n 5 miljoen mensen.