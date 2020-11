Premier Ethiopië: leger heeft controle over opstandige regio Tigray

Het is lastig om erachter te komen wat er klopt van de woorden van de premier, zegt ook correspondent Bram Vermeulen. "Wat we weten is dat het leger vanmiddag met een groot offensief is begonnen. En zes uur later wordt verklaard dat de stad daadwerkelijk is ingenomen."

Maar de regering heeft er volgens Vermeulen belang bij om te communiceren dat de operatie is geslaagd. "Het is de vraag of dat daadwerkelijk zo is." Telefoon- en internetlijnen liggen plat. "We zijn afhankelijk van verklaringen van de regering."