Maar weinig gemeentes controleren op coffeeshoptoeristen

Het ingezetenencriterium is een overblijfsel van de wietpas. Die werd in 2012 ingevoerd in de Brabant, Limburg en Zeeland om overlast door drugstoeristen langs de grens tegen te gaan.

Daar was veel protest tegen, vooral omdat je lid moest worden van een besloten club (het b-criterium) om in de coffeeshop terecht te kunnen. Die lijsten moesten makkelijk controleerbaar zijn en dat zagen veel shopbezoekers niet zitten. De illegale handel nam toe en daarom werd de wietpas uiteindelijk afgeschaft en nooit landelijk ingevoerd.

Ingezetenen

Wat overeind bleef was het ingezetenencriterium. Alleen ligt de handhaving daarop bij de gemeenten.

"In veel gemeenten is er helemaal geen sprake van coffeeshoptoerisme," legt onderzoeker Bieleman uit. "Je ziet dat op die plekken soms nog geen beleid voor het ingezetenencriterium is. De meeste gemeenten hebben hiervoor wel beleid, maar handhaven het niet of bijna niet."