Amsterdam wil buitenlandse toeristen weren uit coffeeshops

Buitenlandse toeristen moeten op termijn worden geweerd uit coffeeshops in Amsterdam. Burgemeester Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie willen dat er in de toekomst alleen nog inwoners van Nederland worden toegelaten, schrijven ze in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

De afgelopen twintig jaar is het aantal coffeeshops in de hoofdstad teruggebracht van 283 naar 166, maar desondanks nam de vraag naar softdrugs toe. De zogenoemde cannabistoeristen hebben daar volgens Halsema flink aan bijgedragen: "We hebben gezien dat heel veel groepen jongeren naar Amsterdam komen om een coffeeshop te bezoeken."

Halsema wijst op onderzoek dat uitwijst dat een groot aantal buitenlandse toeristen niet meer naar Amsterdam wil komen, als ze niet meer naar een coffeeshop kunnen.