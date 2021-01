Half februari bekend hoe Eurovisie Songfestival eruitziet

Het Eurovisie Songfestival gaat in mei zonder al te veel aanpassingen door, hoopt organisator Sietse Bakker. Maar hoe het liedjesfestijn er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk. Half februari wordt de knoop daarover doorgehakt, zegt Bakker.

Vorig jaar zijn vier scenario's uitgewerkt, die variëren van een 'normaal' festival tot een compleet 'lockdown-festival', waar de deelnemers optreden via een live-verbinding zonder publiek in Ahoy. Bakker zegt dat er bewust is gekozen voor scenario's en niet voor gedetailleerde draaiboeken. "Op die manier zijn we wendbaarder, en kunnen we maximaal profiteren als het met de coronamaatregelen de goede kant opgaat."