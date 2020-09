Songfestival gaat door, maar hoe is nog de vraag

Het Eurovisie Songfestival gaat volgend jaar hoe dan ook door, heeft de organisatie van het liedjesfestijn bekendgemaakt in evenementenhal Ahoy. Het songfestival, dat dit voorjaar werd afgelast vanwege de coronamaatregelen, zal weer in Rotterdam plaatsvinden. Daarvoor is vandaag een overeenkomst met de gemeente getekend.

Toch is nog lang niet duidelijk hoe het evenement er volgend jaar mei uit zal zien. Dat is afhankelijk van de coronasituatie, laat de organisatie weten. "Het blijft de ambitie om een Eurovisie Songfestival te organiseren waar zoveel mogelijk bezoekers en deelnemers bij kunnen zijn", zegt de organisatie.

Die heeft vanwege de onzekerheid vier scenario's in het hoofd waarmee aan de slag wordt gegaan. Gaandeweg moet duidelijk worden welk scenario volgend voorjaar het meest realistisch is.

Dit zijn de vier scenario's: