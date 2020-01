Songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy is vooral heel 'eigen'

Volgens De Vrieze is zijn muziek duidelijk beïnvloed door Amerikaanse gospel en soulmuziek en daarnaast schrijft hij interessante teksten. "In Gold zingt hij over het slavernijverleden. Heel interessant dat hij zich uitspreekt over de cultuur waar hij vandaan komt en er niet voor schuwt om daar dingen over te zeggen."

Hij is benieuwd of je daar ook iets van terug gaat horen in het nummer waarmee Macrooy naar het Songfestival gaat. "Dat hoop ik heel erg, dat hij heel erg zichzelf gaat laten zien. En het is ook een kant van Nederland die we op het Songfestival nog nooit hebben laten zien."

"Het is vaak vrij rustige muziek die hij maakt, maar Gold is ook wel weer heel intens. Zo'n nummer zou op het Songfestival goed kunnen werken."

Kijk hier naar Macrooys vertolking van Gold in De Wereld Draait Door: