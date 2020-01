Jeangu Macrooy 'onbeschrijfelijk vereerd' door deelname songfestival

Zijn naam ging sinds gisterenavond al rond, maar nu is het honderd procent zeker: Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Cornald Maas heeft zijn naam zojuist bevestigd in het programma Humberto op NPO Radio 1.

Volgens de AVROTROS stond de 26-jarige zanger hoog op het lijstje: "We hadden Jeangu al langer in het vizier omdat zijn sound zo goed en internationaal onderscheidend is", zegt Eric van Stade, algemeen directeur van de AVROTROS.

De zanger zelf is ook dolblij met de kans die hij nu krijgt. "Ik voel me onbeschrijfelijk vereerd. Het is een hele grote droom die uitkomt en het allermooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen."

Lied blijft nog geheim

Er is ook al een lied, maar hoe dat klinkt blijft nog even geheim. Volgens Van Stade, die net als Cornald Maas in de selectiecommissie zit, is het wederom een topsong. "De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten", aldus Van Stade.

Jeangu Macrooy werd geboren in Paramaribo in Suriname. In 2011 richtte hij samen met zijn tweelingbroer Xillan Between Towers op waarmee ze succes hadden in Suriname. In 2013 verscheen hun eerste en enige album Stars on My Radio.

Modern soul

In 2014 verhuisde Macrooy, na twee jaar studie aan het conservatorium in Paramaribo, naar Nederland om daar aan de ArtEZ Popacademie in Enschede de opleiding songwriter te gaan volgen.

In 2016 verscheen zijn debuut-ep Brave Enough. In dat jaar werd hij ook door 3FM uitgeroepen tot Serious Talent. De muziek die hij maakt als singer-songwriter kan het best omschreven worden als Engelstalige modern soul.

In 2017 verscheen zijn debuutalbum High on You, twee jaar later gevolgd door zijn tweede album Horizon.