Peking: geen zorgen over corona-onderzoek WHO-experts in China

China probeert zorgen weg te nemen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de onderzoeksmissie die gisteren op het laatste moment werd uitgesteld. Een team van WHO-experts zou naar China afreizen om onderzoek te gaan doen naar de oorsprong van het coronavirus, maar volgens WHO-chef Tedros hebben ze daarvoor nog geen toestemming gekregen. Hij sprak zijn grote teleurstelling uit dat de visa niet waren afgegeven.

Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking is er geen reden tot zorg. Ze zei op een persconferentie dat het om meer gaat dan alleen de visa en dat er nog wordt onderhandeld over het precieze reisschema. Er zou sprake zijn geweest van miscommunicatie. "Beide partijen zijn gewoon met elkaar in gesprek."

Een van de WHO-experts die naar China zouden afreizen, is de Rotterdamse hoogleraar virologie Marion Koopmans. Zij had vanochtend nog geen bericht van de WHO gekregen wanneer ze alsnog naar China kan.

Versmarkt in Wuhan

De experts gaan eerst twee weken in quarantaine en gaan de twee weken daarna in het veld onderzoek doen. De bedoeling is onder meer om de miljoenenstad Wuhan te bezoeken, waar het virus vorig jaar voor het eerst opdook, vooral op een versmarkt. Koopmans: "We gaan kijken naar de ziekenhuizen in de provincie, wat is daar in de maanden ervoor gezien? We proberen meer zicht te krijgen op wat er precies op die markt te koop was, welke dieren, welke producten en waar kwamen ze vandaan?"

Of er antwoord komt op de 'oervraag', waarmee Koopmans doelt op de bron van het virus, weet ze niet. "Maar we gaan wel een boel dingen beter begrijpen."