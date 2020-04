Wuhan komt weer tot leven, maar blijft bang voor een nieuwe uitbraak

Chirurgische gezichtsmaskers en goed beschermende mondkapjes, ze zijn er weer in overvloed in Wuhan. Nu wel. "In eerste instantie was er een groot gebrek", weet Wu You. Normaal is hij natuurkundeleraar, maar sinds de corona-uitbraak brengt hij op zijn elektrische scooter medische hulpmiddelen, medicijnen en etenswaren naar de meest kwetsbare huishoudens.

Spullen die hij zelf, onder meer via sociale media, bij elkaar kreeg en uitdeelde. Op de drukste dagen reed Wu door tot twee, drie uur in de nacht. "Iemand met wie je twee weken daarvoor nog contact had en er op een gegeven moment niet meer is. Dat is ontzettend moeilijk", zegt hij, nadat hij een rijstkoker heeft afgeleverd bij een oudere vrouw die kampt met de naweeën van een herseninfarct.

De ergste chaos in Wuhan is voorbij. De stad komt weer tot leven, maar de wonden zijn nog niet geheeld. Xin Qiong, een jonge vrouw, zag veel familieleden ziek worden. Haar grootvader overleed thuis, de ambulance arriveerde pas uren later. Haar grootmoeder wist uiteindelijk wel één van de overvolle ziekenhuizen te bereiken, maar overleed op de gang.

Overvolle ziekenhuizen

Veel getest werd er toen nog niet. Te weinig capaciteit. En zonder positieve test was een ziekenhuisopname onmogelijk. "De ziekenhuizen waren overvol", blikt Xin Qiong terug bij haar appartementencomplex, waar leden van het buurtcomité zenuwachtig heen en weer lopen. "Na lang aandringen kon mijn moeder gelukkig wel terecht in een ander ziekenhuis,."

Afscheid nemen van haar grootouders was er niet bij. "Bij de uitvaart mochten vier gezinsleden zijn, met afgevaardigden van het buurtcomité." Dat is om enerzijds social distancing te garanderen en anderzijds de controle te houden over de chaotische taferelen bij de drukke crematoria.

Correspondent Sjoerd den Daas ging kijken bij een noodziekenhuis in Wuhan dat inmiddels weer is ontmanteld: