'Mega-operatie' van start: Nederland begonnen met vaccineren tegen corona

Nederland is begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. De 39-jarige verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri was als eerste aan de beurt. In de priklocatie in Veghel werden vervolgens ook collega's van Elkadiri ingeënt. In totaal worden vandaag op die locatie 36 mensen gevaccineerd.

Zo zag de allereerste vaccinatie er uit: