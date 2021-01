Bijwerkingen, bescherming en besmetting: de antwoorden op jouw vaccinatievragen

Beschermt het vaccin ook tegen nieuwe varianten van corona?

Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin niet beschermt tegen nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de besmettelijkere Britse variant. "Wereldwijd houden landen goed in de gaten of de vaccinatie beschermt tegen nieuwe virusmutaties."

Heeft het zin om gevaccineerd te worden als ik al corona heb gehad? Dan heb ik toch al natuurlijke antistoffen?

"Dat weten we eigenlijk nog niet", zegt Van Egmond. "We weten namelijk nog niet hoe lang de bescherming van het vaccin is, maar ook niet hoe lang de bescherming is als je de ziekte hebt gehad."

Ze benadrukt dat er nog geen wetenschappelijk bewijs voor is, maar dat het wel aannemelijk is dat je in ieder geval een jaar beschermd bent. "Als je in de eerste golf corona had dan zou je het dus dit voorjaar opnieuw kunnen krijgen. Als je het in oktober had, dan zou ik nog even afwachten tot er meer over de bescherming bekend is. Het vaccin is nu nog schaars, dan kan iemand anders het gebruiken."

Waarom krijgen mensen onder de 18 jaar geen vaccinatie? Gaat dat nog veranderen?

Het Pfizer-vaccin is goedgekeurd voor mensen vanaf 16 jaar, maar in Nederland worden alleen mensen vanaf 18 jaar gevaccineerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het virus nauwelijks gevaarlijk voor kinderen onder de 18 en is er op dit moment dus geen dringende reden om ze snel te vaccineren.

Dit kan eventueel veranderen als er meer onderzoek is gedaan door vaccin-ontwikkelaars naar de effectiviteit van het vaccin voor jongeren.

Wordt alles weer als vanouds nu er een vaccin is? NOS op 3 zocht het uit: