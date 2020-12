Aanslag op vliegveld in Zuid-Jemen, vlak na aankomst nieuwe regering

In de Jemenitische havenstad Aden zijn zeker vijf doden en tientallen gewonden gevallen bij een aanval op het vliegveld. Volgens ooggetuigen waren er verschillende explosies te horen en werd er volop geschoten. Drie mortieren kwamen terecht op de aankomsthal.

Kort voor de aanslag was een toestel met de nieuwe regering van Jemen geland vanuit Saudi-Arabië. Onder leiding van Saudi-Arabië zijn zuidelijke separatisten toegetreden tot de Jemenitische regering.

Onder de regeringsleden vielen geen slachtoffers. Zij konden veilig naar het presidentiële paleis worden gebracht. Dat gold ook voor de Saudische ambassadeur die in het vliegtuig zat.

Wie er achter de aanslag zit, is nog onbekend. In Aden heeft de Zuidelijke Overgangsraad (STC) de macht. In het begin van de Jemenitische burgeroorlog in 2014 vormde die een bondgenootschap met president Hadi, tegen de sjiitische Houthi-rebellen in het noorden. De regeringszetel werd verplaatst van hoofdstad Sanaa, die veroverd werd door de Houthi's, naar Aden. Later raakten Hadi en zijn regering ook in conflict met de STC en vertrok de regering uit Aden.

Vorig jaar november sloten de STC en de regering een vredesakkoord, maar begin dit jaar eiste de STC zelfbestuur op in Zuid-Jemen. Later trokken de separatisten die wens weer in en nu zijn ze dus toegetreden tot de regering van president Hadi, na een jaar van onderhandelingen in Saudi-Arabië. De hoop van de partijen is dat ze nu sterker staan in hun strijd tegen de Houthi-rebellen.

