Separatisten Jemen verlangen geen zelfbestuur meer

De Jemenitische separatisten die in het voorjaar de macht opeisten in de zuidelijke havenstad Aden hebben hun wens voor zelfbestuur ingetrokken. Ze sluiten zich weer aan bij de internationaal erkende regering, die onder leiding van Saudi-Arabië vecht tegen de Houthi-rebellen in het noorden.

De separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad (STC), die worden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, verbraken in april een vredesakkoord met de regering. De voormalige bondgenoten streden daarna vooral tegen elkaar.

Saudi-Arabië heeft het vredesakkoord nu verder uitgewerkt, waarop de STC aangaf het zelfbestuur op te geven. In het Saudische voorstel is onder meer verduidelijkt dat in de nieuwe regering ook vertegenwoordigers van de separatisten moeten komen. Verder zeggen dat Saudi's toe dat regeringsmilitairen zich terugtrekken uit Aden en de aangrenzende provincie.

Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog die meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost. De situatie in het land wordt de grootste humanitaire ramp ter wereld genoemd. Miljoenen mensen lijden honger en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen en voorzieningen.

Zo werd Jemen de ellendigste plek op aarde: