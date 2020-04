Jemenitisch bestand gebroken door zuidelijke separatisten

De zuidelijke separatisten in Jemen hebben een vredesakkoord met de regering gebroken door de macht op te eisen in de regionale hoofdstad Aden.

De separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad (STC), die worden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, zeggen in een verklaring dat ze de noodtoestand en zelfbestuur hebben uitgeroepen in de havenstad en de zuidelijke regio's. Zij verwijten de regering, die door Saudi-Arabië en de Verenigde Staten wordt gesteund, corruptie en slecht beleid.

De STC had in november vrede gesloten met de regering, om samen op te trekken tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in het noordwesten van het land. Begin deze maand riep die coalitie een bestand uit, in de hoop dat de Houthi's naar de onderhandelingstafel wilden komen. Die wapenstilstand werd afgelopen vrijdag nog met een maand verlengd.

Het land wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. Miljoenen mensen lijden honger en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen en voorzieningen.