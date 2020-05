Jemenieten onverschillig over corona: 'Geen enkele ziekte maakt mij bang'

Afgelopen week zijn er voor het eerst een handjevol coronabesmettingen bevestigd in de Jemenitische havenstad Aden. Er is grote kans dat het coronavirus zich ongemerkt al veel verder door het land heeft verspreid. De gezondheidszorg ligt in puin en de testcapaciteit is minimaal. Hoe moet het verder in dit land waar eerder ziektes als cholera en dengue zich als een razende konden verspreiden?

De mensen op straat in Aden zijn onverschillig: "We horen wel het een en ander over die corona maar volgens mij is het een buitenlandse ziekte," zegt een man in een drukke winkelstraat in Aden. Het vliegveld werd half maart gesloten maar voor die tijd arriveerden er nog regelmatig vluchten uit bijvoorbeeld Egypte. Het is goed denkbaar dat het coronavirus op die manier het land binnen is geslopen.

Ook op de qatmarkt in Aden lijkt men zich nog nergens druk over te maken. Koopmannen maken een praatje en verkopen de licht verdovende, honger stillende bladeren die door veel Jemenieten dagelijks worden gekauwd. "Geen enkele ziekte maakt mij bang, we komen gewoon elke dag naar de markt en er is hier niets aan de hand," zegt een koopman. "Dit is bovendien een goed medicijn tegen corona," vervolgt hij terwijl een pakketje qatbladeren omhoog houdt. "Dit is het middel tegen welke ziekte dan ook."

De beroemde Jemenitische qatsessies waar iedereen gezellig samenkomt om te kauwen en te kletsen gaan gewoon door. "We hebben geen elektriciteit en geen stromend water. We hebben niet genoeg te eten en te weinig werk. Een keer in de zes maanden krijgen we ons salaris. We leven maar zijn eigenlijk al dood," vervolgt de koopman.