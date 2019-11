Akkoord tussen Jemenitische regering en zuidelijke rebellen

De regering van Jemen en de zuidelijke separatisten hebben een verdrag gesloten om de macht te delen. Het akkoord moet een einde maken aan de gevechten tussen de regeringstroepen en de separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC). Deze groep en de regering vochten eerst samen tegen de Houthi-rebellen, maar kregen in 2018 ruzie.

Volgens NOS-correspondent Marcel van der Steen ontstond er een "oorlog in een oorlog", maar is het geschil bijgelegd en trekken ze nu weer samen op. De ondertekening van het zogenoemde 'Riyad-akkoord' werd uitgezonden door de Saudische staatstelevisie en bijgewoond door de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman. Die noemt het "een stap richting een politieke oplossing om de Jemenitische oorlog te beëindigen".

Door de deal kan de regering van president Hadi terugkeren naar de Jemenitische havenstad Aden. In ruil krijgt de STC een aantal zetels in de Jemenitische regering. Volgens Van Der Steen zal er in Jemen verder weinig veranderen, wat betreft de oorlog met de Houthi-rebellen. Sinds het begin van het conflict in 2015 zijn naar schatting 100.000 mensen omgekomen.

Gezamenlijke vijand

De door Saudi-Arabië gesteunde regering en de separatisten werkten voorheen ook al samen in de strijd tegen de Houthi-rebellen, die in 2014 de hoofdstad Sanaa veroverden.

Daardoor moest de regering verhuizen naar Aden, waar ze dit jaar werd verdreven, toen regeringstroepen in gevecht raakten met hun voormalige bondgenoten van de STC.