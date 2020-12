Big tech werd dit jaar regelmatig aangepakt, maar wat zijn de gevolgen?

Wat nu al vaststaat is, is dat deze zaken stuk voor stuk jaren kunnen duren. De inhoudelijke behandeling van de zaak tussen justitie en Google staat nu gepland voor het najaar van 2023. In het geval van Microsoft duurde het zes jaar voordat men eruit kwam. Eerst was er nog sprake van dat Microsoft opgeknipt zou moeten worden, maar het werd een schikking.

De techbedrijven zullen de komende jaren alles uit de kast moeten halen om zichzelf te verdedigen. De belangen zijn immens. Bij elk van de bedrijven kunnen de gevolgen (een deel van) hun verdienmodel raken.

Ondertussen zullen ze ook lobbyen tegen nieuwe wetgeving waar de Europese Commissie aan werkt. De twee voorstellen zijn gericht een gericht op de verantwoordelijkheid van platforms ten aanzien van content en de andere op de marktmacht die ze hebben opgebouwd.

De weg is nog lang

Met dat eerste pakket kunnen de bedrijven waarschijnlijk wel leven, schreef Politico onlangs, mede omdat de voorstellen niet zo ver gaan als eerder werd gevreesd. De meeste zorgen - en dus aandacht - gaat uit naar het tweede pakket. Die heeft de potentie de bedrijfsmodellen van de bedrijven te raken en hun vermogen om verder te groeien te beperken.

Maar ook hier geldt: de weg is nog lang. De verwachting is dat wel eens twee of drie jaar kan duren voordat de pakketten goed en wel zijn aangenomen. Tegelijkertijd: dat is waarschijnlijk alsnog sneller dan de juridische procedures.

Verwacht in 2021 dus nog geen uitslag. Het is de start van een groot belangenspel tussen de bedrijven en overheden.