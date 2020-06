Europese Commissie start onderzoek naar App Store en betaaldienst Apple

De Europese Commissie begint twee onderzoeken naar Apple. Het ene heeft betrekking op de vraag of Apple via de App Store zijn macht misbruikt. Het andere kijkt naar de betaaldienst van het bedrijf, Apple Pay.

Het onderzoek naar de App Store gaat om de vraag of Apple Europese regels schendt met de eisen die het stelt aan ontwikkelaars.

Aankopen in apps

Er wordt specifiek gekeken naar zogeheten in app-aankopen. Dit zijn aankopen die iemand kan doen in een specifieke app. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een abonnement. Als de maker van de app hier gebruik van wil maken moet het over de betaling 30 procent commissie afdragen aan Apple. Voor sommige diensten, zoals Netflix en Spotify, was dit reden om geen gebruik te maken van deze optie. Daarnaast gaat de commissie kijken naar de restricties die Apple ontwikkelaars oplegt om consumenten te informeren over verkoop-opties buiten de app om.

Aanleiding hiervoor zijn twee klachten. De een komt van Spotify, de muziekdienst beschuldigde het bedrijf vorig jaar van oneerlijke concurrentie. De andere klacht is vrijwel zeker afkomstig van e-booksplatform Kobo, al wordt dit bedrijf niet bij naam genoemd door de commissie.

Voorwaarden

Het onderzoek naar de betaaldienst van Apple richt zich op de voorwaarden die het bedrijf stelt om Apple Pay te mogen integreren in apps van webwinkels en op websites.

Daarnaast wordt er gekeken naar de beperkingen die Apple heeft opgelegd voor het gebruik van de zogeheten NFC-chip (Near Field Communication), via deze chip worden betalingen gedaan bij het pin-apparaat. Een bank kan deze technologie niet in zijn eigen app integreren.

Als Apple uiteindelijk schuldig wordt bevonden kan het maximaal een boete van 10 procent van zijn jaaromzet opgelegd krijgen en gedwongen worden om veranderen aan te brengen. Apples jaaromzet in 2019 was 267 miljard dollar.