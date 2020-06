‘Nog een klacht ingediend tegen Apple bij Europese Commissie’

Er is opnieuw een klacht ingediend tegen Apple bij de Europese Commissie vanwege oneerlijke concurrentie. Dit keer door e-bookplatform Kobo, dat in handen is van het Japanse bedrijf Rakuten. Dat melden bronnen aan de Financial Times.

Kobo biedt via een app e-books aan in de App Store. Bij elke verkoop moet het 30 procent commissie afdragen aan Apple. Dat vindt het bedrijf oneerlijk, omdat Apple de verkoop van zijn eigen e-books promoot, schrijft de zakenkrant.

Doorsturen naar website

Omdat Kobo deze commissie niet wil afdragen, worden klanten doorgestuurd naar de website van Kobo om een e-book te kopen. Daardoor zou het bedrijf omzet mislopen.

Bronnen bij Apple zeggen tegen de krant dat het eerlijk is om bedrijven een commissie te laten betalen. Dit omdat ze de mogelijkheid krijgen om via de App Store veel potentiële klanten te bereiken.

De Europese Commissie en Apple willen niet reageren op de berichtgeving. Kobo's moederbedrijf heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS.

Klacht van Spotify

Vorig jaar diende Spotify om dezelfde reden ook een klacht in tegen Apple. De muziekdienst vindt het oneerlijk dat Apple via zijn eigen muziekdienst concurreert met Spotify.

De commissie moet nog officieel reageren op de klacht van Spotify. De aanklacht van Kobo tegen Apple is in maart ingediend. In totaal liggen er nu drie aanklachten tegen het Amerikaanse concern. De derde is afkomstig van een partij die apparaatjes maakt waarmee waarmee via bluetooth de locatie van bijvoorbeeld verloren sleutels te vinden is.