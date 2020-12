'Bijstandszaak' Wijdemeren staat niet op zichzelf: 'Zakgeld kinderen moest terug'

Ook Ronald van Dorland werd verdacht van fraude - hij moest 65.000 euro terugbetalen. "Ik was een online hobby-dj en had een radiostudio in mijn huis. Ik verdiende daar niets mee, het kostte zelfs geld. Maar ze dachten wel dat ik er aan verdiende en opeens kreeg ik bericht dat ik gefraudeerd had. Ze hadden foto's van mijn radiostudio gemaakt met een drone of een telelens", vertelt Van Dorland in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co.

"Het was een hele grote inbreuk op mijn privacy", zegt de man uit Enschede. Van Dorland maakte bezwaar en werd uiteindelijk in het gelijk gesteld; hij hoefde de boete niet te betalen. Alleen had hij toen een nieuwe schuld. "Er was mij niet verteld dat ik opnieuw bijstand kon aanvragen, dus omdat ik geen inkomsten had al die maanden kwam ik weer in de schuld terecht. 14.000 euro. Ik moest mijn radio-spullen en erfstukken verkopen om boodschappen te kunnen betalen." Ook zijn moeder kon niet meer helpen; zij overleed in die periode.

Dat kwam allemaal hard aan. Van Dorlands gezondheid leed eronder, vertelt hij verder. "Ik ging veel roken, veel drinken, overal waar maar alcohol in zat. Ik at en sliep weinig." Ook nu heeft de Enschedeër er nog last van. "Het blijft me achtervolgen. Mentaal, fysiek, op alle manieren."