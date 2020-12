'Is er verschil tussen boodschappen krijgen van je moeder of de voedselbank?' 

7000 euro terug moeten betalen omdat je moeder je boodschappen gaf, terwijl je een bijstandsuitkering hebt. Het overkwam een vrouw uit de gemeente Wijdemeren. Want boodschappen zijn inkomen in natura en dat moet je volgens de wet melden, stelde de gemeente.

De reacties op het nieuws waren bijna zonder uitzondering verontwaardigd. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die al in de bijstand zit nog dieper in de problemen komt omdat haar moeder zo aardig was om bij te springen met boodschappen, zo luidde de concensus.

"Wat mij vooral verbaasde, was de verontwaardiging", zegt Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. "Dit is maar één van de vele uitwassen die nu toevallig het nieuws haalt."

Volgens Asante is deze zaak een gevolg van een wet die "kil en wreed is" en gemeentes die de vrijheid hebben om hun eigen regels er op na te houden. Zo kan het per gemeente verschillen hoe hoog het bedrag mag zijn - of de waarde van een schenking in natura - voordat iemand gekort wordt op een bijstandsuitkering.

Die is meestal veel lager dan wat iemand van de Belastingdienst belastingvrij mag schenken. Amsterdam en Rotterdam hanteren bijvoorbeeld 1200 euro, terwijl ouders tot 5500 euro en anderen tot 2200 euro belastingvrij mogen schenken. Asante: "Per gemeente zou dat gelijkgetrokken moeten worden, zodat daar duidelijkheid over is. Maar het probleem ligt dieper. De bijstand is te laag om van rond te komen."

Voedselbank

Dat schetst ook advocaat Marc van Hoof, die veel van dit soort zaken langs ziet komen. Hij is betrokken bij de Bijstandsbond en wijst erop dat veel mensen in de bijstand naar de voedselbank moeten voor eten. "Als je deze uitspraak van de rechter doortrekt, kun je de voedselbanken ook wel afschaffen. Wat is daar anders aan dan boodschappen krijgen van je moeder?"

"Juridisch gezien is daar inderdaad geen verschil tussen", zegt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Maar in de praktijk wordt dat door gemeenten gedoogd als een gift." De bijstand is bedoeld om in basaal levensonderhoud te kunnen voorzien, zegt Vonk. "Huur, energie, eten en drinken. En als in dat laatste structureel wordt voorzien, is daar dus geen bijstand voor nodig, redeneren gemeenten. Net zoals iemand die bijklust op de bouwplaats en daar inkomen uit haalt: dat wordt gekort op de uitkering."

Het probleem zit volgens Vonk in de Participatiewet, die weinig ruimte biedt voor redelijkheid: "De landelijke politiek heeft de wet hermetisch afgesloten. Alles wat iemand verdient boven de bijstand, wordt 100 procent in mindering gebracht, zonder naar de situatie van de persoon te kijken. Of iemand structureel bijverdient, of maar één keer iets verkoopt op Marktplaats, of bijvoorbeeld hoe duur de overige vaste lasten zijn."