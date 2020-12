Nog je zorgverzekering afsluiten? Hier moet je op letten

Een ander punt is de korting die 63 procent van de Nederlanders krijgt via een collectieve verzekering bij bijvoorbeeld een werkgever of vereniging. Die korting is sinds dit jaar verlaagd en wordt in 2023 mogelijk helemaal afgeschaft. Een korting klinkt misschien goed, maar toch kan je uiteindelijk duurder uit zijn als de basispremie bij je collectiviteitsverzekering hoger is.

"Mensen denken: ik blijf hier, want tot nu toe was het goed. Maar een korting op een duurdere basisverzekering is uiteindelijk nog steeds een duurdere verzekering", zegt Löwik.

De verwachting was daarom dat dit jaar meer mensen zouden overstappen, maar dat is niet gebeurd. "Het is dus goed om alsnog te checken of de korting bij je collectiviteit nog wel zo aantrekkelijk is", zegt Ruys.

Een laatste tip is om te kijken naar de 'huismerken' van verzekeringen. "Vroeger waren dat misschien de online polissen, maar je moet nu bij bijna alle verzekeringen dingen online regelen", zegt Ruys. "Het verschil is vooral dat de budgetopties iets minder vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat."