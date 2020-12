Trump verleent gratie aan veroordeelde Nederlandse advocaat in Ruslandonderzoek

Amerikaans president Donald Trump heeft gratie verleend aan de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan en zijn oud-campagne-adviseur George Papadopoulos. Beide heren speelden een rol in het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Trump is in zijn laatste dagen in het Witte Huis. Op 20 januari volgt de inauguratie van Joe Biden. Dat hij in deze periode gratie zou verlenen aan vertrouwelingen werd al verwacht. Vorige maand nam hij al een voorschot met gratie aan zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. In juli schold hij de straf van zijn vriend Roger Stone kwijt. Zij werden ook in verband gebracht met Russische connecties van het campagneteam van Trump in 2016.

De Nederlandse Van der Zwaan is veroordeeld omdat hij had gelogen tegen speciaal aanklager Mueller. In 2018 werd hij veroordeeld tot dertig dagen celstraf. Daarnaast kreeg hij 20.000 dollar boete. Hij was de eerste die in het onderzoek veroordeeld werd.

Gelogen

Van der Zwaan, een Nederlandse staatsburger die nooit in Nederland woonde, had volgens de Amerikaanse rechter gelogen of gezwegen over activiteiten in Oekraïne en zijn connecties met Rick Gates. Gates was een adviseur van Trump die samen met een ex-campagnechef van Trump, Paul Manafort, tot de hoofdverdachten werden gerekend en later werden veroordeeld.

Papadopoulos werd veroordeeld tot veertien dagen cel en 200 uur taakstraf. Hij had toegegeven te hebben gelogen tegen agenten van de FBI. Via een of meerdere tussenpersonen had hij contact met de Russen.

Ook dertien anderen gratie

Behalve Van der Zwaan en Papadopoulos heeft Trump gratie verleend aan nog eens dertien anderen. Onder hen zijn Duncan Hunter, een voormalig Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, die in maart werd veroordeeld voor fraude met campagnegeld. Ook Nicolas Slatten kreeg gratie. Hij was als huurling actief in Irak en zat een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn rol in het doden van burgers in Bagdad.