President Trump schenkt oud-veiligheidsadviseur Flynn gratie

In zijn tweet feliciteert hij Flynn en "zijn geweldige gezin". "Ik weet zeker dat jullie nu een fantastische Thanksgiving zullen hebben."

Flynn werd na de verkiezingen van 2016 ondervraagd door de FBI in een onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Flynn gaf toe dat hij in die gesprekken had gelogen over contact dat hij had met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, maar trok die bekentenis later in. De zaak lag nog altijd bij een federale rechter.

In juli schold Trump ook al de straf van zijn vriend en vertrouweling Roger Stone kwijt. Ook die werd in het onderzoek van speciaal aanklager Mueller in verband gebracht met Russische connecties van het campagneteam van Trump.