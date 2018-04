Alex van der Zwaan hoort vonnis in dossier-Mueller. Wie is hij?

Druk op de afbeelding hierboven om in te zoomen of klik hier als je op desktop zit.

Van der Zwaans gesprekken met Gates en de Rus - in rechtbankdocumenten aangeduid als Persoon A - hadden te maken met de periode 2012-2014, toen de Nederlander als jurist bij de Wall Street-advocatenfirma Skadden Arps samenwerkte met Richard Gates en Paul Manafort. Deze twee traden toen op als lobbyisten en spindoctors van de pro-Russische Oekraïense oud-president Viktor Janoekovitsj.

Na de Maidan-revolutie in 2014, toen Janoekovitsj vluchtte naar Rusland, werd de oud-president onderzocht door de Oekraïense justitie voor het mogelijk illegaal vastzetten van zijn politieke rivale, Joelia Timosjenko.

Manafort en Gates lieten een rapport opstellen dat het tegendeel moest bewijzen en daar werkte Van der Zwaan aan mee. Manafort, Gates en Van der Zwaan probeerden deze werkzaamheden verborgen te houden en hebben daarmee waarschijnlijk de Oekraïense wet overtreden. Tijdens de gesprekken met Van der Zwaan in september en oktober 2016, waarschuwde Persoon A er onder meer voor dat dit feit naar buiten dreigde te komen, met alle gevolgen van dien.

Privéscholen

Alex van der Zwaan is Nederlandse staatsburger, maar heeft nooit in Nederland gewoond. Hij is de zoon van de Nederlandse ingenieur Rolf van der Zwaan en de Russische Ludmilla Oleolenko, die in 1976 uit de Sovjet-Unie vluchtte en zich in België vestigde. Alex groeide op in Brussel, ging naar privéscholen en studeerde rechten aan het prestigieuze King's College in Londen. Hij spreekt vloeiend Russisch, Frans en Engels en leek tegen die achtergrond bestemd voor een glansrijke carrière.

Het begon inderdaad goed. Direct na zijn studie werd hij aangenomen door het Londense kantoor van Skadden Arps, waar veel Russische oligarchen in het klantenbestand staan. Van der Zwaans Russisch kwam goed van pas, maar bracht hem dus ook in contact met Paul Manafort en Richard Gates, die later de campagneleider en nummer twee van de campagne-Trump werden en nu centrale figuren zijn in het onderzoek van speciaal aanklager Mueller in de VS.