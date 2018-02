Nederlandse advocaat bekent leugens tegen speciaal aanklager Mueller

De Nederlandse advocaat Alex van der Z. heeft bekend dat hij heeft gelogen tegen het team van de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller. Die doet onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Mueller had Van der Z. ervan beschuldigd te liegen. Op 3 april volgt er een uitspraak.

Rick Gates

Van der Z. zou gelogen hebben over zijn contact met een voormalige campagnemedewerker van Donald Trump, Rick Gates. Die is samen met oud-campagnemanager Paul Manafort door Robert Mueller in staat van beschuldiging gesteld voor onder meer witwassen, fraude en het werken voor een buitenlandse mogendheid, waarmee Oekraïne wordt bedoeld.

Alex van der Z. werkte in het Londense filiaal van het Amerikaanse advocatenkantoor Skadden Arps. Dat kantoor was betrokken bij een omstreden rapport dat de Oekraïense regering onder president Janoekovitsj liet opstellen. Daarin zou staan dat Janoekovitsj zijn politieke rivaal Joelia Timosjenko terecht had opgesloten vanwege corruptie.

Skadden Arps heeft Van der Z. vorig jaar ontslagen en zegt dat het met de autoriteiten heeft samengewerkt in deze zaak. Over de reden van zijn ontslag zijn geen mededelingen gedaan.

Persoon A

Van der Z. zou tijdens zijn ondervraging door het team van Mueller in november hebben gelogen over het moment waarop hij met Rick Gates had gesproken en met een onbekende derde, in de aanklacht tegen Van der Z. aangeduid als Persoon A.

Hij zou mogelijk ook belastende e-mails hebben laten verdwijnen en gelogen hebben over een telefoontje in september 2016 met Rick Gates en Persoon A.

De 33-jarige Alex van der Z. is getrouwd met een dochter van de Russische miljardair German Chan, die rijk is geworden in de olie-industrie.

Waarnemers in Amerika beschouwen Van der Z. als een kleine vis in het grote onderzoek naar mogelijke Russische beïnvloeding van de verkiezingen die Trump aan de macht hielpen. Mogelijk probeert Mueller via Van der Z. bewijsmateriaal te verzamelen tegen Manafort en Gates.