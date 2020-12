Europees Hof: Nederland moet Poolse verdachte toch uitleveren

Nederland moet een verdachte uit Polen in principe gewoon uitleveren aan dat land. Het Europees Hof van Justitie erkent dat rechtstaat er onder druk staat, maar dat betekent niet dat verdachten zomaar een proces kunnen ontlopen.

De rechtbank in Amsterdam had het verzoek van Polen om een verdachte uit te leveren opgeschort, omdat Poolse rechtbanken niet langer onafhankelijk van hun regering opereren. Volgens de Amsterdamse rechtbank zijn Poolse rechtbanken niet langer onafhankelijk van de regering en is de rechtstaat in het land sterk aangetast.

Dat erkent ook het Europees Hof, maar dat betekent niet dat verdachten hun straf kunnen ontlopen. "De situatie in Polen rechtvaardigt niet dat een Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd", zo schrijft het Hof. De advocaat-generaal had eerder al gezegd dat een verzoek niet lichtzinnig geweigerd mag worden, omdat anders een groot aantal strafbare feiten onbestraft blijven. "Iets waar ook de slachtoffers last van hebben."

Recht op een eerlijk proces

Een Europees aanhoudingsbevel kan alleen worden geweigerd als de Europese Raad, gevormd door de 27 regeringsleiders, uitspreekt dat een land de rechtsregels schendt. Er zijn wel procedures tegen het land gevoerd, maar er is geen uitspraak van de regeringsleiders. Daarom moet de rechtbank in Amsterdam voldoen aan het Poolse verzoek.

Maar, zo schrijft het Europees Hof, er moet wel naar de omstandigheden worden gekeken. "Het aanhoudingsbevel moet worden geweigerd als, na grondig onderzoek, blijkt dat de persoon waar het om gaat na zijn overlevering een reëel gevaar loopt dat zijn recht op een eerlijk proces wordt geschonden."