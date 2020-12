Oppositie vreest gevolgen zorg, onderwijs en winkeliers door lockdown

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vrezen dat veel groepen hard getroffen zullen worden door de complete lockdown. SP, PVV, GroenLinks, Forum voor Democratie en 50Plus uiten hun zorgen over winkeliers, scholieren en studenten, de horeca en ouderen.

De oppositie vindt ook dat het kabinet te lang heeft gewacht met ingrijpen en daardoor nu gedwongen is naar de meest stevige maatregel te grijpen.

"Wekenlang groeide het aantal besmettingen en zwalkte het kabinet", laat SP-leider Marijnissen weten op Twitter. "Nu rest alleen nog maar de noodrem." PVV-leider Wilders spreekt ook over een zwalkend kabinetsbeleid. "Wat een drama voor iedereen in de zorg, horeca en winkels".

De partijen reageren op de toespraak van premier Rutte en de aangekondigde sluiting van niet-essentiële winkels, scholen en de oproep om met niet meer dan twee mensen de straat op te gaan.

Heftig

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU staan achter de keuze van het kabinet, omdat ze denken dat het noodzakelijk is. "Het is helaas nodig dat de maatregelen strenger worden. Voor veel mensen valt dat juist in deze feestelijke maand extra rauw op het dak", zegt D66-fractievoorzitter Jetten. ChristenUnie-leider Segers vindt de maatregelen heftig, maar onvermijdelijk.