Rutte in toespraak: 'Nederland moet op slot, de rek is er echt uit'

Buiten stonden zo'n honderd demonstranten bij de Hofvijver lawaai te maken en dat protest was binnen te horen. "We hebben niet te maken met een onschuldige griep, wat sommige demonstranten buiten nog steeds denken", zei Rutte, reagerend op het protest. "Het is een virus dat iedereen hard kan raken. Niet alleen de alleroudsten."

Tandvlees

De premier wees naar het aantal besmettingen dat in een 'sneltreinvaart' stijgt. Elke dag vallen er zestig doden, elke dag komen er bijna 10.000 besmettingen bij. "Dat is een Kuip vol in zes dagen." Zo'n miljoen behandelingen in ziekenhuizen zijn uitgesteld en mensen in de zorg lopen al maanden op hun tandvlees, zei Rutte.

Rutte reageert op het protest buiten;