Dit zijn alle lockdown-maatregelen tot en met 19 januari

Andere bestaande maatregelen blijven gelden. Dat betekent dat de horeca dichtblijft en alleen nog afhaal- of bezorgmaaltijden mogen aanbieden. Wel nieuw is dat ook restaurants in hotels sluiten. Evenementen blijven verboden.

Welbekende adviezen als 'werk thuis tenzij het niet anders kan', 'was vaak je handen' en 'nies in je elleboog' blijven onverminderd gelden. Ook het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes blijft verplicht.